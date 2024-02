Lo spostamento non sarebbe legato a quanto successo durante il corteo pro-Palestina di venerdì scorso

Riprenderà servizio questa mattina, giovedì, in Abruzzo, all’anticrimine di Pescara, Silvia Conti, dirigente del reparto mobile di Firenze. Il trasferimento avviene a meno di una settimana dalle polemiche legate a quanto accaduto venerdì scorso a Pisa – quando le forze dell’ordine hanno caricato e utilizzato manganelli contro gli studenti che partecipavano a una manifestazione pro-Palestina – ma non è legato agli scontri, per il dipartimento di pubblica sicurezza. La dirigente è originaria di Sulmona (L’Aquila) ed è sorella del generale del Corpo forestale Guido Conti, scomparso il 17 novembre 2017.

