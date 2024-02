I due avrebbero dovuto avere un incontro con i servizi sociali, ma lo hanno portato via prima delle dimissioni

Oggi all’Ospedale Santa Chiara a Pisa un neonato è stato portato via all’improvviso e di corsa dai genitori, che si sono allontanati con lui senza l’assenso dei sanitari e senza aspettare un incontro già pianificato in reparto per la gestione delle dimissioni. Del fatto sono state avvertite le forze dell’ordine. I genitori del bimbo, da quanto si apprende, avrebbero dovuto avere un incontro con gli assistenti sociali.

