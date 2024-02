L'uomo di 66 anni travolto dal camion guidato da un collega

Un uomo di 66 anni, originario di Cesena, ha perso la vita ieri in tarda serata schiacciato dalla motrice di un camion nel piazzale di uno stabilimento a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo. Secondo una sommaria ricostruzione dell’incidente, sembra che l’uomo stesse attraversando il piazzale ed è stato travolto dal camion, guidato da un collega autotrasportatore che non si sarebbe accorto di lui. Per recuperare il corpo è stato necessario l’impiego di una gru. Vittima e autista sono dipendenti della stessa ditta di autotrasporto.

