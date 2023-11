La tragedia nei pressi dello stadio San Siro

A Milano in via Piccolomini nei pressi dello Stadio di San Siro, un operaio della ditta Gr Electric mentre stava lavorando su una cabina di Una Reti è rimasto folgorato. È stato trasportato in codice giallo al Niguarda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di via Messina, i soccorritori di Areu 118 e i carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata