Il bambino si ritirerà dal processo. "Sono molto contento del risultato", afferma il legale

È stato raggiunto un accordo per il risarcimento nei confronti del piccolo Eitan Biran, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone nella quale hanno perso la vita 14 persone, compresi i suoi genitori. Secondo quanto apprende LaPresse la cifra dell’accordo è molto elevata, diversi milioni di euro: supera i tre milioni.

L’avvocato del bambino, Fabrizio Ventimiglia, domani ritirerà la costituzione di parte civile nel processo a carico di otto imputati (sei persone e due società). “Sono molto contento del risultato, che ci soddisfa pienamente” dice il legale. Il risarcimento cui si fa riferimento è complessivo.

Mottarone, legale Eitan: “Risarcimento per dargli futuro economicamente sereno”

“Come auspicato nelle settimane scorse si è arrivati alla definizione di accordi transattivi che coinvolgono tutte le parti in causa, persone fisiche e giuridiche”. Lo dice l’avvocato Fabrizio Ventimiglia in merito all’accordo complessivo raggiunto per il piccolo Eitan Biran, unico sopravvissuto per la strage alla funivia del Mottarone del 23 maggio 2021, nel quale hanno perso la vita 14 persone. Il legale ringrazia i colleghi che assistono gli imputati, oltre a chi assiste Leitner e Reale Mutua, perché “hanno offerto un contributo importante per garantire un futuro sereno, sotto un profilo economico, a Eitan”. Tutti hanno “doverosamente anteposto l’interesse del bambino a restare fuori dal processo e allontanarsi dal clamore mediatico“, rispetto alle “logiche difensive processuali, che avrebbero comportato tempi fisiologicamente più lunghi. Eitan doveva uscire il più velocemente possibile da questa vicenda e così è stato” dice ancora.

