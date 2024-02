La conferenza stampa dell'avvocato Stefano Bertone

“Domani andremo in Procura, a Crotone, per chiedere ulteriori indagini e risposte che finora non ci sono state fornite dalla Guardia costiera, per esempio il punto nave in cui si trovava la motovedetta“. Lo ha detto in conferenza stampa a Crotone l’avvocato Stefano Bertone, legale di diversi sopravvissuti e di 50 famiglie delle vittime del naufragio di Cutro, avvenuto un anno fa. Le famiglie faranno “richiesta di risarcimento danni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dell’Economia” attraverso due diversi esposti che “saranno presentati a Roma e a Catanzaro” e intenteranno una causa civile per ottenere il risarcimento. “Decideremo poi, sulla base di quanto emergerà, se allargare la platea dei soggetti a cui estendere la richiesta, come per esempio Frontex”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata