Foto dall'archivio

Il ragazzo deceduto era il figlio del pm della procura di Taranto

“Latiano piange una sua figlia, una ragazza di appena 17 anni, deceduta in un terribile incidente stradale“. Così il sindaco di Latiano (Brindisi), Cosimo Maiorano, in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook, subito dopo l’incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna (Brindisi).

La ragazza, Matilde Chionna, aveva 17 anni e giocava a pallavolo. Morto anche un 20enne, Matteo Buccoliero, di Sava, in provincia di Taranto. I due giovani viaggiavano nella stessa auto e, stando a quanto si apprende, stavano tornando da una partita di volley disputata a Oria (Brindisi), valevole per il campionato regionale femminile di serie D.Ferito e portato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi il 32enne che era alla guida della seconda auto. “Condoglianze ai familiari da parte di tutta la comunità latianese”, dice il primo cittadino.

20enne deceduto nel Brindisino è figlio pm Taranto

Il 20enne Matteo Buccoliero, originario di Sava, nel Tarantino, morto nell’incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna (Brindisi), era il figlio del pm della procura di Taranto, Mariano Buccoliero. Il pubblico ministero ha coordinato le indagini sulla morte di Sarah Scazzi ed è stato parte del pool dell’inchiesta chiamata Ambiente svenduto sull’ex Ilva della città ionica.

Assieme al 20enne, ha perso la vita una ragazza di 17 anni, Matilde Chionna. L’auto a bordo della quale i due giovani viaggiavano, per cause ancora da accertare, ha impattato contro un’altra guidata da un 32enne, rimasto ferito. I due rientravano da Oria (Brindisi) dove la 17enne aveva disputato con la propria squadra una partita del campionato regionale di pallavolo femminile di serie D contro il Monopoli.

