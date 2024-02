Foto di archivio

L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una rissa fra il titolare del negozio e due individui

Omicidio in una concessionaria di auto al villaggio Mosè, ad Agrigento. E’ successo venerdì 23 febbraio, nel pomeriggio. Al culmine di una rissa fra il titolare e due individui è partito un colpo di pistola semiautomatica che ha ferito mortalmente uno dei due aggressori. Roberto Di Falco, 38 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 avvisati dallo stesso titolare ed è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo per la grave ferita al torace.

Sul posto sta indagando il personale della squadra mobile. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di una spedizione punitiva contro il titolare. L’uomo sarebbe stato aggredito preso a calci e pugni prima che gli puntassero la pistola alla testa. A quel punto l’uomo convinto che l’avrebbero ucciso, avrebbe reagito e nella colluttazione è stato esploso un colpo rivelatosi mortale. L’altro complice, invece, è fuggito lasciando l’amico a terra.

