La manifestazione alla vigilia del secondo anniversario dell'invasione da parte della Russia.

A Torino è andata in scena una fiaccolata per la pace in Medioriente e Ucraina, alla vigilia del secondo anniversario dell’invasione da parte della Russia. Il corteo è stato promosso da Cgil, Cisl e Uil Torino e da tantissime altre organizzazione raccogliendo l’appello lanciato dalle coalizioni Rete Pace e Disarmo, Europe for Peace e Assisi Pace giusta.

