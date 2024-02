Due anni dall’inizio delle ostilità, la vice ambasciatrice ucraina in Italia: “Speravamo di non arrivare a questo giorno”

L’ambasciatore americano in Italia, Jack Markell, assicura il sostegno degli Usa all’Ucraina. “Siamo stati, siamo e continueremo ad essere con l’eroico, fiero e determinato popolo ucraino”, ha dichiarato a LaPresse, a margine dell’evento dedicato ai due anni dall’inizio dell’invasione russa. Presente anche la vice ambasciatrice ucraina in Italia, Oksana Amdzhadin: “Speravamo di non arrivare a questo giorno”, ha dichiarato. “Abbiamo grande sostegno e solidarietà per il nostro Paese”, ha aggiunto la diplomatica, sottolineando come questo significhi che “possiamo andare avanti e dobbiamo andare avanti e abbiamo il coraggio di andare avanti con tutto questo sostegno”.

La vice ambasciatrice ha anche commentato la vicenda Navalny, sostenendo che: “La morte di Navalny ha soltanto sottolineato la natura del regime del Cremlino”. Presenti, infine, insieme a tantissime altre rappresentanze, anche quelle britanniche e belga, che a LaPresse hanno ribadito l’importanza di supportare la resistenza del popolo ucraino e degli ideali democratici che essa porta avanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata