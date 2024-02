L'avvocata Anna Maria Rago: "Ha dato fastidio che Fontana abbia fatto il nome del piccolo in aula"

“Almeno il bambino un giorno che sarà un uomo potrà comunque sapere che chi ha ucciso sua madre ha avuto l’ergastolo. Soprattutto, la cosa grave è che questo bambino conosceva l’omicida“. Lo ha dichiarato Anna Maria Rago, legale della madre e del figlio di Carol Maltesi, al termine dell’udienza che ha visto la condanna all’ergastolo di Davide Fontana per l’omicidio della donna. “La cosa brutta, che davvero ha dato fastidio, è che Fontana abbia fatto tante volte il nome del piccolo in aula, chiedendogli scusa, e questo non è ammissibile per strumentalizzare un’eventuale diminuzione della pena”, ha aggiunto la legale.

