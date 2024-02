Salvatore Fais: "Abbiamo chiesto di non denunciare nessuno e di girare al ministero la richiesta"

“Smobilitiamo il blocco della Nomentana dopo che il Prefetto ha accettato di incontrarci. Abbiamo chiesto di non denunciare nessuno e di girare al ministero la richiesta di un incontro entro venerdì. Se non dovesse accadere ragioneremo su come continuare la protesta”. Così Salvatore Fais, leader della protesta degli agricoltori al presidio di via Nomentana, a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata