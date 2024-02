Cinque persone in carcere, 7 ai domiciliari. Sequestri per 10,5 milioni di euro

Oltre 100 indagati e 81 società coinvolte nella maxi operazione scattata questa mattina per reati tributari a Reggio Emilia. Sequestri per 10,5 milioni di euro.

Dall’alba di oggi oltre 350 militari tra finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia e di altri reparti, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Reggio Emilia, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone ed una misura di arresti domiciliari nei confronti di altri 7 soggetti, indagati per associazione a delinquere e per numerose ipotesi di reato, in prevalenza reati tributari, riciclaggio internazionale ed autoriciclaggio. Previste anche 2 misure interdittive nei confronti di commercialisti. Le Fiamme Gialle ed i Carabinieri stanno procedendo con l’esecuzione di perquisizioni e sequestri patrimoniali.

