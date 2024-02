La ragazzina è stata trasportata in codice giallo all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino

Una ragazzina, secondo le prime informazioni tredicenne, è caduta sulle piste da sci del Cuneese nella zona di Artesina, al Pian de La Tura, ed è rimasta ferita. Immediati i soccorsi. Secondo quanto si apprende, sul posto è intervenuto in pista l’elisoccorso del 118: la ragazzina è stata trasportata in codice giallo all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino per i traumi riportati. Non si conoscono i dettagli dell’incidente.

