È accaduto nel comprensorio sciistico del'Alta Pusteria '3 Cime'

In settimana bianca con hashish e marijuana. Sei giovani sciatori sono stati segnalati dai carabinieri in Alto Adige, dopo essere stati sorpresi con circa 27 grammi di sostanza stupefacente, poi sequestrata, in occasione di un controllo sulle piste. È accaduto nel comprensorio sciistico del’Alta Pusteria ‘3 Cime’, dove in queste settimane di intenso turismo per via del carnevale sono attivi i carabinieri con servizi di vigilanza e soccorso.

Un ragazzo italiano di vent’anni e cinque ragazzi di nazionalità straniera sono quindi stati segnalati alle competenti autorità per uso personale di sostanze stupefacenti.

