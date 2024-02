Una delegazione dei manifestanti ha fatto visita al Papa in Vaticano

“Noi siamo dalla parte del popolo e abbiamo chiesto al Vaticano di ascoltarci e hanno acconsentito di far venire un trattore qui. Per noi è molto importante la vicinanza del Papa in questa nostra lotta. Speriamo che anche il governo ci ascolti”. Così Salvatore Fais in Piazza San Pietro con una delegazione di agricoltori che da settimane protestano a Roma contro le politiche agricole comunitarie. “Martedì usciremo in corteo con i trattori, domani decideremo il percorso. La protesta va avanti perchè ben venga il tavolo ma bisogna portare a casa qualcosa di immediato. Non abbiamo avuto alcun segnale dal governo, c’è un dialogo aperto vediamo cosa riusciremo ad ottenere”. In merito all’altra protesta animata dal Cra di Danilo Calvani, Fais ha poi aggiunto: “Noi siamo aperti a tutti, non abbiamo aderito alla manifestazione perché non siamo riusciti ad organizzarci in tempo ma sicuramente le lotte si uniranno“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata