La manifestazione si sposta in Vaticano

Gli agricoltori da giorni in protesta a Roma hanno portato la mucca Ercolina in piazza San Pietro per l’Angelus di Papa Francesco. “Avevo scritto una lettera al Pontefice di mio pugno – racconta Pietro, agricoltore di Pavia proprietario della mucca – dopo qualche giorno sono stato chiamato dalla segreteria del Papa e mi è stato chiesto di portare la mucca qui”. Nel corso dell’Angelus, seguito da migliaia di persone, il saluto dal balcone agli agricoltori. Tutto si è chiuso tra gli applausi e distribuzione del latte appena munto in piazza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata