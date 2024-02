Armati di cartoni e fumogeni chiedono un incontro al sindaco

Armati di cartoni e fumogeni esponenti dei movimenti di lotta per la casa, insieme a una serie di associazioni territoriali, hanno occupato piazza San Silvestro, in pieno centro a Roma, e non hanno intenzione di andarsene finché il sindaco non li incontra. La piazza è stata scelta come simbolo della “speculazione” perché proprio qui sorge l’antico palazzo Marini destinato a diventare un albergo di lusso a cinque stelle dopo l’acquisto di Bill Gates.

“Denunciamo il fatto che in vista del Giubileo le istituzioni siano così impegnate a far diventare il centro di Roma come una vetrina. Questo antico palazzo è stato oggetto di una variante approvata in fretta e furia dall’amministrazione capitolina – spiegano manifestanti – per farlo diventare un albergo dimenticando le vere emergenze di questa città che vedono migliaia di famiglie in strada senza casa”.

