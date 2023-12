Protesta contro l'assessore Tobia Zevi: accolta una delegazione

Il movimento di lotta per la casa sta occupando l’ingresso all’assessorato al patrimonio del Comune di Roma per protestare contro le “promesse non mantenute” dell’assessore Tobia Zevi che, sempre secondo i manifestanti, avrebbe dovuto incontrare i movimenti e le associazioni in relazione all’attuazione del “piano casa” varato dal comune a luglio scorso. I manifestanti, duecento circa, provengono dalle occupazioni cittadine. Solo tre giorni fa un’altra manifestazione ha portato alcuni di loro ad arrampicarsi sui monumenti dei Fori Imperiali.

Momenti di tensione quando i manifestanti hanno provato a forzare il blocco delle forze dell’ordine per entrare nei locali. Dopo qualche spintone si è raggiunto l’accordo con l’ingresso di una delegazione

