La tragedia è avvenuta in un istituto scientifico di secondaria di secondo grado

Un ragazzino di 14 anni è caduto dalla finestra della sua aula dal terzo piano a scuola ed è in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi gettato per un brutto voto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. La tragedia è avvenuta in un istituto scientifico di secondaria di secondo grado.

Dalle primissime indagini, svolte dai carabinieri di Ancona, il ragazzino si sarebbe gettato dalla finestra approfittando della pausa durante l’intervallo, intorno alle 11 del mattino. Al momento il 14enne è grave ma non sembra in pericolo di vita: quando è stato soccorso dai sanitari era cosciente. Ad attutire la caduta è stato il folto manto erboso che si trovata sotto la finestra e che ha probabilmente salvato la vita al 14enne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata