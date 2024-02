Così il leader di Riscatto Agricolo alla manifestazione a piazza Bocca della verità

“Questo è un gruppo di riunione di regioni e noi, come Riscatto Agricolo, diamo il nostro appoggio perché è giusto”. Lo ha dichiarato il leader del movimento Salvatore Fais, commentando la manifestazione organizzata a piazza Bocca della verità, a Roma, dal gruppo di agricoltori che in settimana ha raggiunto il presidio sulla Nomentana. “Stanno tornando tante persone che sono andate via dal presidio perché ci sono state delle incomprensioni. Sono il primo a fare il mea culpa, perché è mancata un po’ di coordinazione all’interno del presidio”, ammette Fais invitando quindi tutti a tornare in vista di una nuova manifestazione prevista per la prossima settimana.

