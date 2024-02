Foto di archivio

E' successo in un villino ad Anguillara, in provincia della Capitale. La 70enne e la piccola di 18 mesi hanno riportato profonde lesioni

Una signora di 70 anni è stata aggredita da tre cani mentre era con la nipote di 18 mesi. E’ successo ad Anguillara, in provincia di Roma, in un villino in via Monte Pendola 20. La piccola ha riportato profonde lesioni alla testa con esposizione della calotta cranica mentre la nonna ha gravi ferite al torace e le è stato amputato un braccio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le autoambulanze e due elicotteri del 118.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata