Il video diffuso dai carabinieri

I carabinieri di Milano hanno diffuso un video di Rita Trevisan, la vedova 85enne di Baranzate della quale si sono perse le tracce da domenica 4 febbraio. A denunciare la scomparsa della donna è stato il figlio 62enne, presso la tenenza di Bollate.

Dagli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Rho, è emerso che, dopo essere uscita di casa, la donna si è recata presso l’abitazione di una parente a Bollate, senza però farvi accesso, e facendo poi perdere le proprie tracce. Le immagini diffuse oggi ritraggono l’anziana alle 16.01 del 4 febbraio in via Milano a Bollate, in una zona compatibile con il tragitto che avrebbe percorso dalla propria abitazione verso quella della parente. I militari ricordano che per informazioni, in caso di avvistamento, è possibile contattare il numero di emergenza 112.

