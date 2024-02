Nel pomeriggio i negozi nella città toscana verranno chiusi in segno di lutto

“Il cantiere in costruzione era affidato in appalto a una società terza e siamo a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto e per qualsiasi esigenza”. Così in una nota Marina Caprotti, presidente di Esselunga, in merito all’incidente avvenuto nel cantiere di via Mariti a Firenze.

Esselunga: “Siamo sconvolti, in città negozi chiusi per lutto”

“Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del gravissimo incidente di questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze. Siamo sconvolti per quanto avvenuto”, ha aggiunto Caprotti, annunciando che “in segno di lutto nel pomeriggio i negozi Esselunga della città di Firenze verranno chiusi“.

