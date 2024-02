Centinaia di persone hanno criticato il punto di vista della testata sulla situazione in Medioriente

Sono un centinaio le persone radunate, da alcuni collettivi di area comunista, davanti alla sede del gruppo Gedi – di cui fa parte il quotidiano la Repubblica – in via Cristoforo Colombo, a Roma. I manifestanti sono scesi in strada per criticare la gestione da parte del giornale del caso Ghali al Festival di Sanremo, il punto di vista delle testata sulla situazione in Medioriente e in solidarietà con i cronisti di Gaza uccisi nei raid dell’esercito israeliano nella Striscia.

