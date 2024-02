Il ministro degli Esteri: "Reazione sproporzionata Israele fa il gioco di Hamas"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ribadisce che quella di Israele su Gaza dopo l’attacco del 7 ottobre è stata una “reazione sproporzionata”, ma afferma che non si può parlare a riguardo di genocidio. “Genocidio significa una strategia per eliminare un popolo, come quello che Hitler ha organizzato contro gli ebrei. Questo è attacco militare che sta provocando troppe vittime civili“, ha detto il titolare della Farnesina a ‘Mattino 5’. A Israele, spiega, “abbiamo detto ‘attenzione a non fare regali ad Hamas’. Ma non c’è la volontà di sterminare un popolo“.

“Reazione sproporzionata fa il gioco di Hamas”

“Israele ha diritto a esistere e autodifesa. Ciò che abbiamo detto sin dall’inizio della guerra, nell’interesse di Israele, è di avere una reazione proporzionata rispetto al vile attacco di Hamas, perché una reazione sproporzionata significa fare quello che vuole Hamas, ovvero un isolamento di Israele”, ha dichiarato ancora Tajani. “Noi vogliamo che Israele possa difendersi ma ci sono preoccupazioni per i civili, sia per gli ostaggi israeliani che per palestinesi, usati da Hamas come scudi umani per poi provocare una reazione contro Israele”.

