"Un momento di grande soddisfazione" dichiara l'ex sindaca della Capitale e consigliera M5S, Virginia Raggi

È stata approvata la proposta di delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria di Roma Capitale a Julian Assange, giornalista che dall’11 aprile 2019 è recluso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito.

“È un momento di grande soddisfazione per chi, come noi, crede che la Capitale debba lanciare un segnale importante a favore di un uomo i cui diritti fondamentali sono stati ripetutamente violati” dichiarano, in una nota, l’ex sindaca di Roma e consigliera M5S Virginia Raggi, la capogruppo capitolina M5S Linda Meleo e il capogruppo capitolino della Civica Raggi Antonio De Santis.

“Questo atto importante, che afferma la libertà di stampa e la libera circolazione delle informazioni come valori fondamentali che Roma Capitale difende e tutela sempre a garanzia della piena efficacia della democrazia, è passato in Commissione Roma Capitale con il voto favorevole di tutte le università romane” scrivono in un comunicato Riccardo Corbucci e Antonella Melito, rispettivamente presidente e vice presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica. “Diamo ancora una volta un segnale chiaro che testimonia la vicinanza e la solidarietà della città a tutti coloro che vengono ingiustamente detenuti e condannati in violazione dei diritti umani” concludono i consiglieri.

Il comune di Sarteano conferisce la cittadinanza onoraria ad Assange

Il Comune di Sarteano (Siena) nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale dello scorso 8 febbraio ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria a Julian Assange, giornalista, programmatore e attivista australiano, cofondatore e caporedattore di WikiLeaks divenuta nota per ricevere in modo anonimo documenti coperti da segreto di Stato, militare, industriale e bancario per poi divulgarli attraverso il proprio sito web.

Il Comune di Sarteano si unisce così alla campagna a sostegno del giornalista australiano, dalla quale è nato il movimento Free Assange e che vede l’interessamento in prima linea di associazioni come Amnesty International. La proposta di concedere la cittadinanza onoraria a Julian Assange è stata voluta dalla consigliera comunale Vittoria Tramonti del gruppo Centrosinistra per Sarteano. Dopo un lavoro di condivisione in Conferenza dei capigruppo allargata a tutti i consiglieri comunali, la proposta è stata votata all’unanimità con la volontà, come sostenuto dalla consigliera, “di compiere un primo e importante passo per sensibilizzare sul rispetto dei diritti, a partire dalla libertà di stampa e d’informazione”.

