Schlein: "Attacco Trump a Papa inaccettabile e grave"

“Nuovo attacco Trump a Papa? Non sono solo falsità, sono un attacco senza precedenti nella storia di un capo di stato al papa perché predica la pace perché è giusto e parte del suo ruolo. Davvero inspiegabile, inaccettabile e grave. Ciò che invece sta mettendo a rischio la vita di moltissime persone in giro per il mondo sono queste guerre che Trump continua a portare in diversi paesi. Ricordiamo che da quando ha iniziato ha già bombardato 7 paesi”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un evento all’Istituto don Luigi Sturzo a Roma. “Questa guerra illegale non doveva neanche cominciare e deve finire quanto prima – insiste Schlein – non solo per il prezzo altissimo sulle popolazioni coinvolte e perché il popolo iraniano che lotta per la libertà contro un regime teocratico oggi vede un regime rafforzato addirittura da queste azioni militari unilaterali che violano il diritto internazionale, ma anche per le conseguenze economiche devastanti che stanno avendo sull’economia mondiale, compresa quella italiana”. “Noi abbiamo un problema serio in questo paese con il caro vita, perché gli stipendi degli italiani si sono abbassati di 8-9 punti negli ultimi quattro anni, lo dice l’ISTAT, e negli stessi anni il prezzo dei beni alimentari quando vanno a fare la spesa gli italiani sono aumentati del 25%”, conclude la segretaria.