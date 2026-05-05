Cristiano Malgioglio stregato da Pedro Almodovar: “Sogno di lavorare con lui”

Uno è tra i registi più geniali e apprezzati del panorama mondiale; l’altro è tra i cantautori italiani più prolifici e amati di sempre. Stiamo parlando di Pedro Almodovar e Cristiano Malgioglio, che alcuni giorni fa hanno avuto modo di ritrovarsi dietro le quinte di ‘Che tempo che fa’, del comune amico Fabio Fazio.

Un incontro affettuoso, quello con il regista castigliano, che Malgioglio ha documentato attraverso i suoi seguitissimi canali social, e che lascia spazio ad un pensiero che appare oggi molto più che una semplice suggestione: una collaborazione tra lui e Almodovar.



Cristiano del resto ha sempre dichiarato il suo amore per la produzione artistica del director spagnolo: “Lo adoro, ha fatto parte della mia vita – ha spiegato -. Pedro mi emoziona sempre. I suoi film sono un qualcosa di straordinario”. Una stima ricambiata pienamente da Almodovar, il quale da parte sua non ha fatto mistero del suo grande apprezzamento nei confronti dell’istrionico performer. Nello stesso video social che documenta l’incontro tra i due – e divenuto ben presto virale – si assiste a quella che appare come una vera e propria reciproca dichiarazione d’amore. “Lo sai che ti amo tantissimo – dice Malgioglio ad Almodovar -. Per me tu sei la mia vita, la mia allegria, tutto”. Il regista Premio Oscar ricambia complimentandosi per il perfetto spagnolo di Cristiano che aggiunge: “Spero un giorno di lavorare con te, è l’unico sogno che ho. Dopo posso terminare la mia carriera. Non mi importa più di nulla”.



“Che bello, anche a me piacerebbe moltissimo lavorare con te, e spero che ci riusciremo – replica Pedro Almodovar -. Siamo ancora giovani”, quindi il colloquio si scioglie in un abbraccio tra i due, prima che Malgioglio ricordi le sue numerosissime collaborazioni con le interpreti più grandi della storia della musica leggera, da Mina a Ornella Vanoni, e ancora Raffaella Carrà. Insomma, “mai dire mai”, dice sorridendo Cristiano, e nell’attesa di capire quale sarà l’evoluzione del suo rapporto con Almodovar, ricorda che “i sogni sono importanti, soprattutto perché qualche volta si avverano. E poi chissà, domani è un altro giorno, si vedrà”.

Intanto, nei prossimi giorni Malgioglio sarà impegnato nel rush finale di ‘Amici’, che lo vede vestire per la quarta volta i suoi coloratissimi panni da giurato, chiamato ancora una volta dalla ‘signora della tv’ Maria De Filippi: “Lavorare con Maria è sempre un’esperienza fantastica – osserva Malgioglio -. Anche questo è stato un sogno che ho inseguito tanto e che si è avverato. Lei è in assoluto la numero uno”.