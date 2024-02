Dalla Campania per protestare, si sono fermati in via dei Fori Imperiali

Due trattori provenienti dalla Campania si sono fermati in via dei Fori Imperiali, sotto al Colosseo, a Roma. Parteciperanno alla manifestazione di ‘Popolo produttivo’ e ‘Altragricoltura’ che in piazza del Campidoglio. “Veniamo da Caserta. Abbiamo fatto otto giorni di presidio a Santa Maria Capua Vetere poi ci siamo spostati sul Garigliano, tra la Campania e il Lazio. E siamo arrivati qui a Roma”, spiega a LaPresse uno dei manifestanti. “Siamo qui per difendere il nostro prodotto, che è sottovalutato”, aggiunge. “Vogliamo l’eguaglianza del prodotto sul mercato mondiale”. In merito alla manifestazione prevista al Campidoglio sottolinea: “Si tratta di un evento distinto da quello al Circo Massimo ma l’obiettivo è comune: salvare l’agricoltura italiana. Siamo qui con questi trattori piccoli ma abbiamo anche trattori grandi, ma il 98% delle aziende in Italia è costituito da aziende di piccole dimensioni e dobbiamo aiutare anche quelle, non solo quelle grandi”.

Gli striscioni presenti recitano ‘Per la dignità dei cittadini, del lavoro e dei produttori’ e rimandano al sito www.telodoioilmadeinitaly.it. “Siamo qui come Popolo produttivo e Altragricoltura per difendere il nostro Made in Italy, la nostra tradizione. È il momento che il governo, la politica si svegli e riconosca la tradizione manifatturiera e agricola del nostro Paese” sottolinea il leader di ‘Popolo Produttivo’, Angelo di Stefano.

