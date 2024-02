I manifestanti hanno donato i loro prodotti alla mensa del Carmine, che prepara pasti per i più bisognosi

È arrivata nel cuore di Napoli la protesta dei trattori che sta accendendo gli agricoltori in tutta Europa. Nel capoluogo campano, oltre 100 i mezzi agricoli che hanno sfilato per le strade cittadine. I manifestanti sono arrivati a via Marina, dove hanno donato i loro prodotti alla mensa del Carmine, che ogni giorno prepara pasti per i più bisognosi, per poi proseguire per piazza Municipio, via Caracciolo e ritorno, passando davanti ai più noti monumenti napoletani. “Vogliamo essere ascoltati”, dicono gli agricoltori. Non sono mancati gesti di condivisione per la battaglia da parte dei cittadini che si sono imbattuti nella protesta, in diversi si sono fermati ad applaudire i manifestanti.

