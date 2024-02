L'estremista di destra saluta i manifestanti e poi si allontana: “Devo rispettare una prescrizione”

“Gli agricoltori mi avrebbero voluto accanto a loro, ma purtroppo devo andare via”. Lo ha dichiarato a LaPresse Giuliano Castellino, il quale ha presenziato nelle vicinanze del Circo Massimo, a Roma, prima di doversi allontanare a causa dalle direttive impostegli dalla questura, che gli ha vietato di partecipare alla manifestazione. “Devo rispettare una prescrizione, anche e soprattutto per non causare danni alla mobilitazione e non cedere a nessuna strumentalizzazione. Viva la lotta degli agricoltori, il popolo unito contro Bruxelles”, ha aggiunto Castellino, che ha sottolineato come “c’è uno scopo popolare più generale, che è uscire da questa Europa e tornare a essere un popolo sovrano e indipendente”. Infine, Castellino conferma di essere ancora accanto alla lotta del CRA di Calvani, ribadendo come quest’ultimo sia persona “leale e con gli attributi veri”.

