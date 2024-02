Il leader del CRA: "Tutta Roma ci applaude, la lotta non finisce qui"

“Dovevate vedere la gente come ci applaudiva, tutta Roma. Apoteosi”. Lo ha dichiarato Danilo Calvani, leader del CRA, che chiudeva la fila di trattori che è entrata al Circo Massimo. “Dobbiamo riprenderci la nostra agricoltura, la nostra dignità, tutto ciò che ci hanno rubato”, ha aggiunto Calvani, che ha poi affermato: “La Coldiretti primi nemici dell’agricoltura. Il ministro? Il ministro se ne deve andare, il ministro non ci rappresenta”. Il leader del CRA ha quindi concluso: “Dopo un mese di lotta finisce così? Non finisce così”.

