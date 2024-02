Nel corso del presidio di Potere al Popolo, Cambiare Rotta, Osa e Comunità palestinese in Italia

Alcuni manifestanti del presidio di mercoledì mattina di Potere al Popolo, Cambiare Rotta, Osa e Comunità palestinese in Italia hanno fissato sull’inferriata della sede Rai di Viale Mazzini a Roma due striscioni con le scritte: “Radio Televisione Israeliana” e “Diritti e libertà per il popolo palestinese”. I manifestanti esprimono la disapprovazione per il comunicato di solidarietà a Israele a firma dell’ad Rai Roberto Sergio, letto domenica da Mara Venier nel corso di ‘Domenica in’.

