Il nipote dell'ultimo re d'Italia parla del padre scomparso il 3 febbraio: "Chi lo conosceva lo amava tanto"

“Mi hanno commosso molto i messaggi arrivati, mi commuove vedere persone comuni che sono venute qui, persone con le lacrime agli occhi. Chi conosceva papà lo amava tanto, perché era una persona straordinaria, che si comportava allo stesso modo con le persone più umili e con quelle più importanti. Mi ha fatto molto piacere la visita di LaRussa, è stato uno dei primi a mandare un messaggio, so che ci teneva, per la storia d’Italia, per quello che i Savoia hanno rappresentato“. Lo ha detto Emanuele Filiberto, parlando con i cronisti a margine della camera ardente per suo padre, Vittorio Emanuele di Savoia, allestita presso la Cappella Sant’Uberto nella Reggia di Venaria. Vittorio Emanuele, figlio dell’ultimo re d’Italia, è scomparso sabato 3 febbraio.

