Maurizio Senigagliesi (Riscatto Agricolo): "Aspettiamo l'apertura di un tavolo con Lollobrigida e Meloni"

Revocata la manifestazione degli agricoltori di venerdì in Piazza San Giovanni a Roma. Dopo un incontro in Prefettura il rappresentante di ‘Riscatto Agricolo‘ Maurizio Senigagliesi ha incontrato la stampa fuori da Palazzo Valentini per comunicare l’esito. “Revochiamo la manifestazione di piazza San Giovanni di domani per non aggravare ulteriormente i disagi alla popolazione che sta appoggiando la nostra protesta. Stiamo aspettando l’apertura di un tavolo tecnico con il ministro Lollobrigida e con la presidente Meloni per portare avanti una discussione costruttiva che porti alla luce i nostri problemi”, ha detto Senigagliesi. “Inoltre siamo aspettando una risposta per fare un giro sul raccordo anulare con i trattori domani sera ma stiamo aspettando il benestare della prefettura”, ha aggiunto, precisando: “A Piazza San Giovanni ci saranno alcuni trattori come simbolo e anzi faranno di giorno un giro per il centro di Roma per sensibilizzare l’opinione pubblica senza creare troppi intralci. Il giro sarà ampio e toccherà i punti più belli della città di Roma. Per quanto riguarda il tavolo tecnico con il governo c’è un’apertura per farlo entro sabato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata