Alle porte della città dei fiori arrivati all'alba un gruppo di trattori partiti da Milano mercoledì sera

“Chiediamo di poter arrivare in un punto visibile per farci vedere a Sanremo sperando poi di riuscire a salire sul palco dell’Ariston, visto che c’è stato anche un invito. Non riuscissimo ad arrivare a Sanremo sarebbe una grande delusione. Siamo partiti ieri sera da Milano alle otto di sera, siamo arrivati alle sei del mattino, abbiamo attraversato il Turchino, sì sarebbe una grandissima delusione”. Lo dice a LaPresse Emanuele Assandri, uno degli agricoltori partiti con i trattori dal presidio di Melegnano alle porte di Milano. Al momento i mezzi sono stati fatti parcheggiare nell’area del mercato dei fiori di Bussana, alle porte di Sanremo. “Non vogliamo andarci lagnare davanti all’intera Italia” – spiega Manuele Parapini, allevatore lombardo arrivato questa mattina in Liguria- ma vogliamo raccontare chi siamo, siamo alla base su cui si fonda tutto il made in Italy. La gente viene in Italia per mangiare il cibo italiano, e non le cavallette o i surrogati. Ad Amadeus è alla Rai diciamo che sarebbe un piacere vedersi, se non possiamo andare noi all’Ariston vengano loro qui che tagliamo un salame e facciamo quattro chiacchiere. Speriamo sia accettata come invito da parte nostra”.

