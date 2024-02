I Comitati Riuniti Agricoli di Roma: "Non andremo al Festival, ma nostra musica si sentirà". E poi attaccano la Coldiretti

“Siamo arrivati alle sei di questa mattina alle porte di Sanremo, dopo aver fatto più di 250km”. Lo dice a LaPresse Filippo Goglio, uno dei leader del movimento Riscatto Agricolo, partito ieri sera da Melegnano in provincia di Milano.“Al momento sono sette trattori da Milano e cinque partiti dal presidio di Brescia. Siamo determinati a restare qui fino a quando non ci daranno una risposta”, ha concluso. Sulla partecipazione al Festival dal palco dell’Ariston “non abbiamo trovato l’accordo con la Rai, ma ora non possono ritirare l’invito, non farebbero una bella figura”, ha poi aggiunto il leader della protesta degli agricoltori.

Agricoltori Roma: “Non andremo al Festival”

“Non andremo a Sanremo ma la nostra musica si sentirà. Eccome se si sentirà”. Così in una nota i Cra (Comitati Riuniti Agricoli) che assicurano che “la mobilitazione continuerà accogliendo i mezzi agricoli nei luoghi individuati e comunicati ai referenti regionali”. I Cra attacca poi la Coldiretti perché “dopo aver difeso solo ed esclusivamente i propri interessi nelle sedi di Bruxelles ha messo ora in atto l’ennesima falsità in terra italiana spacciandosi l’unico vero riferimento nella mobilitazione dei contadini. Stranamente, ma non tanto, nessuna bandiera o simbolo della Coldiretti è presente nei luoghi della protesta. In tutta Italia non sventola nessun vessillo di una Coldiretti che pure ha i forzieri stracolmi di soldi dove brillano i migliori di euro puntualmente elargiti dai vari Governi ai vertici della stessa. Ma la commedia continua e anche sul palco di Sanremo avrà i suoi malcelati rappresentanti ben accetti da Amadeus devoto alle direttive governative”.

