Michele Bellini, l’allevatore che da alcuni giorni staziona al presidio sanremese

“Noi vorremmo andare al teatro Ariston, ma non ci fanno avvicinare per motivi di sicurezza. Lo capiamo ma la nostra protesta è pacifica, vogliamo solo che migliori il nostro settore”. Lo dice Michele Bellini, l’allevatore che da alcuni giorni staziona al presidio sanremese degli agricoltori insieme al suo trattore e alla sua mucca Ercolina. “Non siamo delusi, ma siamo qui per farci vedere e sentire anche se non si è ancora visto nessuno, né Amadeus, né Fiorello. Il nostro appello ad Amadeus è questo: noi siamo qua, aspettiamo il suo invito, piuttosto lasciamo qui la mucca e veniamo lì a piedi per cercare di risolvere questa situazione delle nostre aziende”.

