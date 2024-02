Foto di archivio

Lo ha affermato Giovanni Russo, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera

Le carceri italiane sono sempre più in emergenza. “Abbiamo oggettivamente un incremento di circa 400 detenuti in più ogni mese”, ha detto Giovanni Russo, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera. “Ad oggi abbiamo 60.814 detenuti. Di questi, 43mila circa sono ‘comuni’ e gli altri 10mila si dividono in ‘alta sicurezza’ e 41 bis. Negli ultimi anni solo in cinque occasioni abbiamo superato i 60mila detenuti: siamo ancora lontani dalla soglia che fece scattare la cosiddetta sentenza Torreggiani che ordinò all’Italia di rimuovere le condizioni che costringevano i detenuti in quella situazione di sovraffollamento”, ha aggiunto.

