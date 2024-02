Foto dall'archivio

Gli accertamenti sulla dinamica sono tutt'ora in corso: l'incidente è avvenuto intorno alle 17 di ieri

Un operaio di 65 anni è morto cadendo da 27 metri mentre montava una gru a Rivoli, nel Torinese. I carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata al 112. L’uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale ma è morto per le ferite gravissime riportate. Sul posto il personale dello Spresal dell’Asl To3. Gli accertamenti sulla dinamica sono tutt’ora in corso: l’incidente è avvenuto intorno alle 17 di ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata