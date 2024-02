Per l'avvocato Eugenio Losco "non ci saranno interventi diplomatici" da parte delle istituzioni

“Entrambi i ministeri ritengono che questa strada degli arresti domiciliari in Italia non sia perseguibile”. Lo ha affermato l’avvocato Eugenio Losco, legale di Ilaria Salis, che ha accompagnato il padre della ragazza all’incontro con il ministro degli esteri Antonio Tajani prima e con quello della giustizia Carlo Nordio poi. “Interventi diplomatici non ce ne saranno, perché secondo quanto dice il ministero la magistratura è indipendente. Lo è, speriamo, anche in Ungheria”, ha aggiunto il legale, sottolineando anche che per quanto riguarda “gli arresti domiciliari in ambasciata, mi sembra che ne sia stata esclusa la fattibilità”.

