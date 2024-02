Presidio permanente "contro il governo e l'Europa"

La protesta dei trattori dilaga anche in Sicilia. Gli allevatori e agricoltori della Valle del Belice hanno istituito un presidio “unendosi a difesa della terra e della Sicilia contro il governo e l’Europa”. Il presidio permanente degli agricoltori è stato istituito sulla strada che collega Sciacca e Santa Margherita Belice. Presenti agricoltori e allevatori di Santa Margherita di Belìce, Sambuca di Sicilia e Menfi. “Siamo dentro in una decennale sottovalutazione dei veri problemi dell’agricoltura siciliana. Il futuro della nostra comunità e di questa parte della Sicilia dipende dal futuro di questa battaglia”, afferma Gaspare Viola, sindaco di Santa Margherita di Belìce, comune del libero consorzio comunale di Agrigento. “Le grandi organizzazioni agricole non vogliono partecipare, perché pensano che, se vogliono partecipare, devono prendere in mano loro le redini di queste proteste”, spiega un allevatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata