La senatrice di Alleanza Verdi Sinistra: "Queste morti non devono più accadere"

“Vengo a conoscenza di un’ennesima morte nel Cpr di Ponte Galeria, a Roma: la vittima sarebbe un ragazzo nigeriano”. Così a LaPresse la senatrice Ilaria Cucchi (Avs), vicepresidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. “Mesi fa feci un esposto alla procura di Roma, proprio su quella struttura, dopo averla visitata con una telecamera nascosta – aggiunge – Depositai l’esposto e le immagini video sulle condizioni del centro che avevo raccolto. Venni poi ascoltata dal magistrato e non ho ebbi più notizie. Invito la procura di Roma a fare chiarezza su quanto avvenuto questa notte e in generale sulle condizioni di vita in quel Cpr. Perché queste morti non devono più accadere”.

