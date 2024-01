L’ex terrorista Francesco Giordano: "Il rinvio delle manifestazioni è un'imposizione del governo per fare un favore alle comunitarie ebraiche"

A Milano un gruppo di manifestanti, di circa 400 persone, ha cercato di far partire il corteo pro Palestina. Gli organizzatori si erano riuniti attorno alle ore 15 in piazzale Loreto, angolo via Padova, con l’intenzione di spiegare ai partecipanti i motivi del rinvio dell’iniziativa. La polizia, però, li ha bloccati subito senza tensioni né incidenti.

Ex terrorista Giordano: “Rinvio cortei è imposizione del governo”

Il divieto e il rinvio delle manifestazioni “è una imposizione del governo Meloni per fare un favore alle comunitarie ebraiche”. Lo dice a LaPresse l’ex terrorista Francesco Giordano, presente all’incontro in piazzale Loreto, nel capoluogo lombardo. “Credo che la scelta delle organizzazioni palestinesi sia quella giusta. I palestinesi lo hanno spiegato bene: i palestinesi sono semiti, quindi accusare un palestinese di essere antisemita è una contraddizione assolutamente inaccettabile, è una offesa che per chi sta subendo un genocidio è inaccettabile”.

Comunità palestinese Lombardia: “Non vogliamo scontri”

“Dire che abbiamo deciso di non manifestare è una grossa parola perché abbiamo accettato con grande rancore e amarezza”. Lo ha detto Khader Tamimi, presidente della comunità palestinese della Lombardia, in piazza, a Milano. “Non vogliamo scontri con le autorità. Avremmo potuto fare il corteo perché l’autorizzazione la avevamo, ci è stato chiesto di rinviarla perché c’è una decisione dall’alto”. “Come comunità palestinese, se chiedessimo di annullare o rinviare una qualsiasi altra manifestazione, non credo che verremmo ascoltati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata