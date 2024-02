Il sisma alle 11:07 di sabato, l'epicentro nel comune di Pozzuoli

Un terremoto di magnitudo 2.1 si è verificato sabato mattina nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. La scossa è stata registrata alle 11.07 dalla Sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv. L’epicentro è stato localizzato in via Vecchia delle Vigne, nei pressi della Solfatara nel comune di Pozzuoli, a una profondità di 3 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nell’area flegrea, in particolare nel comune di Pozzuoli.

