E' morto a Ginevra. Aveva 87 anni

È morto a Ginevra, in Svizzera, Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, l’ultimo re d’Italia, e di Maria José. Avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio. L’ultimo erede al trono d’Italia si è “serenamente” spento a Ginevra circondato dalla sua famiglia, si legge nella note della Real Casa di Savoia. Era sposato con Marina Doria, da cui ha avuto un figlio, Emanuele Filiberto.

Vittorio Emanuele ha passato gran parte della sua vita all’estero: nel 2002 il rientro in Italia in seguito all’abolizione della norma costituzionale che obbligava gli eredi maschi di casa Savoia all’esilio. La sua vita è stata contrassegnata anche da alcuni scandali legati a vicende giudiziarie. Venne indagato negli anni settanta per traffico internazionali di armi, ma l’indagine fu poi archiviata.

Venne coinvolto anche nel caso della morte di Dirk Hamer che nel 1978 fu raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in gita in barca coi suoi amici in Corsica e morì dopo una lunga agonia. Secondo la sorella della vittima fu l’ultimo erede al trono d’Italia ad aprire il fuoco. Ne seguì un lungo processo in Francia al termine del quale, nel 1991, Vittorio Emanuele venne prosciolto dall’accusa di omicidio e condannato a 6 mesi per porto abusivo di arma da fuoco.

