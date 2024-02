Tra le accuse anche violenza privata e violazione della libertà e della dignità del lavoratore

Undici persone fisiche e nove persone giuridiche denunciate dalla Guarda di Finanza di Lucca per i reati di truffa commessa a danno dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, tentata estorsione, violenza privata e violazione della libertà e dignità del lavoratore. Nel contesto dell’operazione, i militari del Comando Provinciale di Lucca – su disposizione del G.I.P. del Tribunale della città toscana – hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva dall’esercizio di qualsiasi carica societaria, per 1 anno, nei confronti di due coniugi amministratori di un gruppo (di fatto) di imprese, e a un decreto di sequestro preventivo di oltre 2,5 milioni di euro nei confronti di quattro persone fisiche e quattro imprese. Si tratta di due società cooperative e due società commerciali, operanti nella piana di Lucca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata