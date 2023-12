Operazione 'Natale sicuro' delle Fiamme Gialle

Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Chieti oltre 59mila articoli tra cui addobbi natalizi, portachiavi e giocattoli non sicuri. I militari hanno scoperto il materiale, esposto per la vendita, in violazione delle disposizioni in tema di materiale elettrico perché non riportante – in forma chiaramente leggibile e visibile ed in lingua italiana – un’adeguata nota informativa per l’utilizzo o precise indicazioni sulle caratteristiche merceologiche di composizione. Il rappresentante dell’attività commerciale ispezionata è stato segnalato alla Camera di commercio di Chieti-Pescara per violazioni amministrative inerenti alla sicurezza dei prodotti che prevedono una sanzione sino a oltre 28mila euro per le violazioni al codice del consumo e sino a cinquemila euro per le violazioni sul materiale elettrico. Il sequestro rientra nell’operazione ‘Natale sicuro’ che la Guardia di Finanza sta portando avanti su tutto il territorio nazionale.

