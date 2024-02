Indagini su 16 persone: danno allo Stato di oltre 109mila euro

Percepivano il Reddito di Cittadinanza senza avere i requisiti necessari. Sedici persone sono state scoperte dai militari del Comando Provinciale di Savona, con un danno allo Stato quantificato in oltre 109mila euro. In particolare, sono state individuate 12 persone che avevano dichiarato fraudolentemente di aver risieduto in Italia da almeno 10 anni. Le pene previste per l’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza sono la reclusione da 2 a 6 anni per chiunque presenti dichiarazioni false, oppure ometta informazioni dovute, e da 1 a 3 anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’Ente erogatore delle variazioni di reddito, del patrimonio nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della riduzione o revoca del beneficio.

